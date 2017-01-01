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OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Yeni dönemde yeni küresel başarı hikayeleri yazacağız"



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KONYA (İHA) - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, referandumda Türkiye'nin geleceğini oyladığını belirterek, "Artık yeni ve çok daha güçlü bir döneme giriyoruz. Siyasi ve ekonomik istikrarla kalkınan bir Türkiye'yi elbirliğiyle inşa edeceğiz" dedi.

Türk milletinin yine çok büyük bir sağduyuyla hareket ederek tercihini istikrarın devamından yana kullandığını ifade eden Kütükcü, "Son 15 yılda tüm zorluklara, teröre, ihanetlere rağmen istikrarlı bir Türkiye'de, devlet-millet el ele vererek neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Üretimimizi, ihracatımızı, istihdamımızı artırdık. Son 15 yılda Türkiye olarak 128 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve bugün sayıları 311'e ulaşan organize sanayi bölgelerimizde 1 milyon 700 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başlayan yeni dönemde, yeni küresel başarı hikayeleri yazacağız. Artık milletimiz kesin bir iradeyle hem siyasal hem de ekonomik olarak güçlü, kalkınan bir Türkiye istediğini ortaya koymuştur. Türkiye'nin üreten gücü olan OSB'ler olarak, bu iradeden aldığımız güçle daha fazla üreteceğimizi ifade ediyor, referandum sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İB-AH-Y)



17.04.2017 12:07:32 TSI

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