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Turizmciler umutlu

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:07
Turizmciler umutlu
- KATİD Başkanı Murat Toktaş:
- "En kısa zamanda bu zor günlerden çıkacağımıza inanıyorum"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği(KATİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş, son yıllarda turizm sektöründe yaşanan olumsuzlukların ülke ekonomisi ve yatırımcıları çok büyük sıkıntıya soktuğunu, en kısa zamanda bu zor günlerden çıkacaklarına inandıklarını söyledi.
Bu sene Turizm Haftası'nı biraz buruk ama umutlu kutladıklarını belirten Murat Toktaş, "Son yıllarda turizm sektöründe yaşadığımız olumsuzluklar ülke ekonomisini ve yatırımcılarımızı çok büyük sıkıntıya sokmuştur. En kısa zamanda bu zor günlerden çıkacağımıza inanıyorum" dedi.
Türkiye'nin yedi bölgesi ile birçok turizm imkanına sahip dünyadaki tek ülke olduğunu ve birçok turist için 'cennet' olarak tanımlanan bu zengin ülkenin tekrar eskisi gibi turizm sektöründe 'lider ülke' olacağına inandığını kaydeden Toktaş, "İlimiz özelinde ise, bir yandan var olan geleneksel pazarlara yeni ürünler sürerken diğer yandan da yeni pazarlara yönelmekteyiz. Turizmin çeşitlendirilmesi konusundaki çalışmalarımız da sürmektedir. Öncelikle bu çalışmalarımız sırasında desteklerini, yardımlarını esirgemeyen başta Sayın Valimiz İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz Bey olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımıza ve bu kurumların başındaki yöneticilerimize, sektör çalışanlarımıza, amatörce de olsa elinden gelen her şeyi katkı olarak sunan hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar daha da artan bir ivmeyle sürdürülmektedir. Bunu yaparken de her şeyin son derece ince ve hassas biçimde hesaplanması, günü kurtarmaya çalışırken geleceğin tehlikeye atılmaması gerekmektedir" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

17.04.2017 12:07:34 TSI
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