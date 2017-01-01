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AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'den teşekkür



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı açıklamada sandığa giden ve 'evet' için destek veren herkese teşekkür ederek "Güçlü ve Büyük Türkiye'nin inşası yolunda millet olarak hep beraber en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Halkoylaması sürecini hayırlısı ile tamamlandığını belirten AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Milletimiz Anayasa değişikliğine 'evet' dedi. Bu vesile ile Aziz Milletimize teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte Aydın'ımızda halkoylaması kampanyasına destek veren MHP teşkilatına, BBP teşkilatına, evet için destek veren tüm STK ve gönüllü teşekküllere ve kararı ne olursa olsun milli iradenin tecellisi için sandığa adeta koşarak giden ve yüksek bir katılım sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde Aziz Milletimizin kutlu yürüyüşünün devam edeceğine olan inancımız tamdır. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep birlikte yürüyeceğiz. Güçlü ve Büyük Türkiye'nin inşası yolunda millet olarak hep beraber en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için daha fazla çalışacağız" dedi.

(İK)



17.04.2017 12:11:12 TSI

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