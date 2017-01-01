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Sanatçı Murat Danacı'dan Çevre ve Toplum duyarlılığı konferansı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çevre Topluluğu tarafından düzenlenen Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Murat Danacı'nın konuşmacı olarak katıldığı "Çevre ve Toplum Duyarlılığı" konferansı GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Çevre ve toplum duyarlılığı çok küçük yaştan itibaren başladığını, birden bire kazanılabilecek bir konu olmadığını belirten Sanatçı Murat Danacı, çocukluktan itibaren bu bilgiyi, beceriyi ve anlayışı çocuklarımıza verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Danacı, "Bir insanın çiğnediği sakızı bile yere atmaması aslında çok büyük bir duyarlılıktır. Bazı insanlarla karşılaşıyorum. Yaptıkları her şeyi, su şişelerini, sakız kabuğunu, çantalarına koyarlar. Daha sonra evlerine gittikleri zaman ayrıştırırlar. Onların geri dönüşüm torbaları vardır. Yani bu mesele çocukluktan başlıyor. Bu bilinci, bu bakış açısını biz verirsek inanın bütün bu büyük büyük laflara, organizasyonlara gerek kalmaz" diye konuştu. Danacı ayrıca, GAÜN Çevre Topluluğu'nun bu konuda çalışan bilgili, aktif ve çok güzel bir ekip olduğunu söyledi. Temiz çevre sağlıklı yaşam sloganıyla yola çıktıkları Gaziantep Üniversitesinde konferansa katılan Sanatçı Murat Danacı'ya teşekkür eden Gaziantep Üniversitesi Çevre Araştırma Merkezi GÜÇAMER Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Atılgan, "Biz çevre gönüllüsüyüz. Hep beraber kardeşçe yaşıyoruz. Bitkisiyle, toprağıyla, canlısıyla, insanıyla var olması gereken bir ortamda saygıyla, duyguyla ve sevgiyle yaklaşıyoruz. Çevremizi korumak bağlamında çalışan gönüllü bir toplulukla karşı karşıya olduğumuz için gururluyum. Çünkü çevre yoksa biz de yokuz" şeklinde konuştu.

(SD-Y)



17.04.2017 12:09:44 TSI

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