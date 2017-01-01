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Başkan Topbaş'a pankartlı teşekkür



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Hakkari Belediyesine desteklerini sürdürmesi sevinçle karşılandı.

Başkan Topbaş'ın Hakkari'de ağaçlandırma, oturma bankları, çocuk oyun grupları, teknik danışmanlık ve malzeme desteğinde bulunması ve Hakkari'ye yönelik desteklerini sürdürmesi yöre halkını sevindirdi.

Hakkari Belediye Başkanlığı ise, şehrin en işlek caddelerine 7 metre uzunluğunda ve üzerinde "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'a belediyemize yapmış olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" pankartı asıldı.

Belediye Başkanı Topbaş'ın Hakkari Belediyesine yönelik desteğinin bundan sonra da devam edeceği ve şehir içi yollarının asfaltlanması için de çalışma başlatacağı öğrenildi.

(FT-MSA-Y)



17.04.2017 12:16:20 TSI

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