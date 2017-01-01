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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik'te 'evet' kutlaması

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:27
Bilecik'te 'evet' kutlaması
Bilecik'te 'evet' kutlaması

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te halk oylamasında sonuçların netleşmeye başlaması ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan bir grubun kutlamaları gece yarılarına kadar sürdü.
Bilecik'te yüzde 51,1 'hayır' çıkmasına rağmen Türkiye genelinde yüzde 51,4 oranında 'Evet' çıkmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup partili Türkiye'de çıkan 'evet'i kutladı. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğündeki bir grup partili Atatürk Bulvarı üzerinden, Teyfikbey Caddesinin kullanarak Cumhuriyet Meydanına vardılar. Grubun sık sık, 'Recep Tayyip Erdoğan' diye sloganlar atarken, Türkiye'de çıkan 'evet'i doyasıya eğlendiler.
"Türkiye istikrarla güçlü geleceğe daha emin adımlarla yürüyecektir"
Burada bir konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığı gün olarak söyleyerek, "16 Nisan Yeni Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüme günüdür. Milletimiz iradesini koyduğu tercih ile tarihi bir karar vermiştir. Artık daha güçlüyüz, hep birlikte güçlü Türkiyeyi inşa edeceğiz. Şimdi hep birlikte büyük Türkiye için omuz omuza verme zamanıdır. Türkiye istikrarla güçlü geleceğe daha emin adımlarla yürüyecektir. Güçlü Türkiye için Yeni Türkiye için çok çalışacağız. Durmak yok. Halk oylaması sonucu partimizin en üst kademesinden en alt kademesine kadar emek harcayan, çaba sarf eden, kapı, kapı dolaşan tüm parti mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Oyunun rengi ne olursa olsun iradesine sahip çıktığı için milletimize teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından grup, bir süre daha sloganlar atarak kutlamalara son verdi.
(CKT-MET-Y)

17.04.2017 12:29:23 TSI
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