Erdem; "Halk oylaması sonucunda Türkiye kazandı"

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.



Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "Sandıktan çıkan 'evet' sonucu Türkiye'nin kazanmasına vesile olacak. Türkiye yeni Hükümet Sistemi ile yönetimde istikrarı sağlayacak. Yönetimde istikrar, ekonomik istikrara ve büyümeye vesile olacak. İnşallah dünyanın en ileri ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz. Her türlü vesayet anlayışı son bulacak. Türkiye demokrasi standartları yüksek, insan hakları ve özgürlüklerinde örnek bir ülke olacak. Demokratik tercihini kullanarak sandığa gidip 'evet' veya 'hayır' oyu kullanan ve yüksek oranda katılım sağlayan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz. 'Evet' veya 'hayır' tercihini yapan her vatandaşımızın kararı bizim için saygıdeğerdir. Tercihini yapan vatandaşlarımız bu günden sonra da ülkemizin daha güçlenmesi ve büyümesi için birlikte çaba sarf etmeye devam edecekler. Referandum süresince emeğini, alın terini ortaya koyarak çalışan tüm Ak Parti kadrolarına şükranlarımızı sunuyoruz. Referandum çalışmalarını seviyeli bir şekilde sürdüren muhalefet cephesine de teşekkür ediyoruz. 'Evet' cephesinde yer alarak destek veren MHP ve BBP'li kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde ülkemizde kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin aratarak devam etmesi en büyük temennimizdir. Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeleri göz önüne aldığımızda her zamankinden fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu aşikardır. Bir olalım, diri olalım ve iri olalım. Yeni dönem Ülkemize, Milletimize ve gönül coğrafyamıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

17.04.2017 12:33:31 TSI

