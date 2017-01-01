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Gediz Anadolu Lisesi'nden atıcılıkta il birinciliği

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:29
Gediz Anadolu Lisesi'nden atıcılıkta il birinciliği

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Gediz Anadolu Lisesi, Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Müsabakaları Manisa İl Şampiyonası'nda il birincisi oldu.
Manisa Gediz Anadolu Lisesi öğrencileri, atıcılıkta kendini kanıtladı. Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi, akademik başarılarının yanına sportif ve kültürel başarıları da ekliyor. Gediz Anadolu Lisesi'nin Gizem Demirden, Fatmanur Çukurelmalı ve Fatma Boz'dan oluşan Atıcılık Takımı, Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Müsabakaları Manisa İl Şampiyonası'nda il birincisi olarak hem Şehzadeler ilçesinin hem de Manisa'nın gururu oldu. Ayrıca okul öğrencilerinden Gizem Demirden bireysel müsabakalarda da il üçüncüsü oldu. Manisa Gediz Anadolu Lisesi Atıcılık Takımı, 22-23 Nisan'da Manisa'da yapılacak olan ve Çanakkale, Aydın, İzmir ve Balıkesir illerinden sporcular katılacağı Havalı Silahlar Bölgesel Grup Yarışmalarında Manisa'yı temsil edecek. Gediz Anadolu Lisesi Atıcılık Takımı 10 metre havalı tabanca ve 10 metre havalı tüfekte yarışacak.
Atıcılıkta Manisa şampiyonu olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Takım Kaptanı Gizem Demirden, "Okulumuzu, ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Önümüzde 22-23 Nisan'da Manisa'da yapılacak olan bölge yarışması var. Burada da en iyi dereceyi elde edip Türkiye Şampiyonasına katılmak istiyoruz. Bizlere destek olan okul yönetimimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. Öğrencileriyle gurur duyduğunu söyleyen Okul Müdürü Bülent Tonoz ise, "Türkiye Atıcılık Federasyonu Manisa İl Temsilciliği tarafından yapılan okul sporları Atıcılık Müsabakalarında okulumuz Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Takım halinde il birincisi olmuştur. Onurluyuz, gururluyuz, mutluyuz. Bunda sonraki yarışmalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.
(AY-Y)

17.04.2017 12:37:06 TSI
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