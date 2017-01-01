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Sivas'ın 16 ilçesinden 14'ü 'evet' dedi



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasında 16 ilçeden 14'ünde sandıktan 'evet çıktı.

Kentte kurulan 2 bin 214 sandıkta kayıtlı 433 bin 325 seçmenden 374 bin 7'si sandık başına giderek oy kullandı. Katılım oranı yüzde 86.31 olarak gerçekleşirken sandıktan yüzde 71.3 'evet' çıktı. Yüzde 28.7 oranında da seçmen tercihini 'hayır' yönünde kullandı.

16 ilçesi bulunan Sivas'ta 14 ilçe de sandıktan 'evet' çıktı. İlçelerden en yüksek 'evet' oyu yüzde 90.7 ile Doğanşar ilçesinden çıktı. Suşehri'nde yüzde 81.8, Altınyayla'da yüzde 86.4, yüzde Gölova'da yüzde 83.7, yüzde Yıldızeli'nde 79.2, yüzde Akıncılar'da yüzde 77.5, yüzde Koyulhisar'da yüzde 74.7, Ulaş'ta yüzde 72.9, Şarkışla'da yüzde 71.8, Gürün'de yüzde 65.6, Kangal'da yüzde 59.1, Zara'da yüzde 57.4, yüzde Gemerek'te ise yüzde 57 oy oranında sandıktan 'evet' çıktı.

Divriği ilçesinde yüzde 71.1, İmranlı'da ise yüzde 63 oy oranında sandıktan 'hayır' çıktı.

(UY-Y)



17.04.2017 12:39:46 TSI

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