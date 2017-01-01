YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altyapı çalışmaları şerefiyede devam ediyor

Altyapı çalışmaları şerefiyede devam ediyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Düzce'nin altyapı sistemini yenileme çalışmalarına devam ediyor. Şerefiye Mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında 170 metre yağmur suyu hattı çekildi.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Düzce şehir merkezindeki mahallelerde devam eden yağmur suyu altyapı şebekesi yenileme çalışmalarına devam ediyor. Şerefiye mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında Cumhuriyet sokakta 170 metre hat çekme işlemi yapıldı. Kademeli olarak yürütülen altyapı bakım ve yenileme çalışmaları çevre mahallelerde de devam edecek.

(TT-AY)



17.04.2017 12:42:51 TSI

NNNN

