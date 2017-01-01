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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Altyapı çalışmaları şerefiyede devam ediyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:34
Altyapı çalışmaları şerefiyede devam ediyor
Altyapı çalışmaları şerefiyede devam ediyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Düzce'nin altyapı sistemini yenileme çalışmalarına devam ediyor. Şerefiye Mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında 170 metre yağmur suyu hattı çekildi.
Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Düzce şehir merkezindeki mahallelerde devam eden yağmur suyu altyapı şebekesi yenileme çalışmalarına devam ediyor. Şerefiye mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında Cumhuriyet sokakta 170 metre hat çekme işlemi yapıldı. Kademeli olarak yürütülen altyapı bakım ve yenileme çalışmaları çevre mahallelerde de devam edecek.
(TT-AY)

17.04.2017 12:42:51 TSI
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