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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Kırkpınar MYO'da 'Turizm Haftası' etkinlikleri düzenlenecek

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:37
Kırkpınar MYO'da 'Turizm Haftası' etkinlikleri düzenlenecek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu tarafından 'Turizm Haftası' dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.
Sakarya Üniversitesi Kırkpınar Uygulama Otelinde 19 Nisan Çarşamba günü saat 13.00'de gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında müzik dinletisi, dans gösterileri, şiir dinletisi ve bölgelerin tanıtımı etkinlikleri yapılacak. Etkinlikte ayrıca çeşitli ikramlarda bulunulacak.
(BCT-GY-Y)

17.04.2017 12:45:16 TSI
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