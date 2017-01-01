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Yozgat'ta cezaevinden 'hayır' çıktı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'taki E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, tercihlerini 'hayır' oyundan yana kullandı.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Yozgat'taki tutuklu ve hükümlülerde cezaevinde kurulan sandıklara giderek oy kullandı. Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin tercihi 'hayır' oyundan yana oldu. Buradaki sandıklardan 308 'hayır' 106 ise 'evet' oyu çıkarken 7 oy ise geçersiz sayıldı.

(BMG-UY-Y-)



17.04.2017 12:50:38 TSI

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