YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kocamaz'dan referandum değerlendirmesi

Başkan Kocamaz'dan referandum değerlendirmesi

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz:

- "Referandumdan çıkan sonuç bizleri ayırmamalı"



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, anayasa değişikliği referandumunun ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Referandumdan çıkan sonuç bizleri ayırmamalıdır" dedi.

Sonuçların Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Kocamaz, "Herkes için yoğun ve yorgun bir dönem geride kaldı. Şimdi birlik ve bütünlük zamanı. Bu referandum sonucundan hepimizin çıkaracağı dersler var. Ülkemizin ve milletimizin sevgi, barış ve kardeşliğe ihtiyacı var. Referandum geride kaldı. Şimdi ileriye bakmak ve hayra koşmak durumundayız. Dünyada yalnızlığa mahkum edildiğimiz bir dönemde saflarımızı sıklaştırmak mecburiyetindeyiz. Referandumda çıkan sonuç bizleri ayırmamalıdır. Bilakis birleşmek, bütünleşmek zorundayız. Elbette hangi sonuç çıkarsa çıksın milletin kahir ekseriyetinin vereceği bir karar olsun isterdik. Ancak kararı, içte ve dışta yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen millet verdiyse elbette milletin de bir bildiği bir mesajı vardır" ifadelerini kullandı.

(HSK-Y)



17.04.2017 12:51:07 TSI

NNNN

