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Referandum sonucu değerlendirmesi

- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Aslan:

-"Millet geleceğine sahip çıktı, ülkemize hayırlı olsun"



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Tekirdağ Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Aslan, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayan referandumunu değerlendirerek, "Millet geleceğine sahip çıktı, ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Daha güçlü bir Türkiye için milletin üzerine düşeni yaptığını ve sandıkta kararını açıkladığını belirten Aslan, "Milletimiz vatandaşlık görevini yaparak sandığa gitti ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandı. Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla, yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine "Evet" dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız"

Referandum süresince olumsuz bir olayın yaşanmamasının Türkiye adına sevindirici olduğunu aktaran Aslan, "Referanduma katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesi, ülkemiz adına, önemli kazanımlarımızdandır. Önümüzde, uyum yasaları, AB öncelikli olmak üzere uluslararası ilişkiler, kamu personel reformu, seçim ve siyasi partiler yasası gibi önemli gündem maddeleri var. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, İşlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

(YG-MEF-Y)



17.04.2017 12:52:37 TSI

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