Piazza'dan genç sanatçılara destek

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Piazza, Gençlik ve Spor Bakanlığının "merkezim her yerde" projesi kapsamında düzenlediği el sanatları sergisine ev sahipliği yaptı.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezleri tarafından daha fazla genci sanatla buluşturmak amacıyla açılan kurslarda üretilen el emeği göz nuru eserler Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde sergilendi. Çini işlemeciliği, filografi, hat ve ebru kurslarına devam eden kursiyerlerin yaptığı eserler, Piazza ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Sergide her eseri dikkatle inceleyen Piazza ziyaretçileri, Gençlik merkezleri tarafından yürütülen faaliyetler konusunda da bilgilendirildi.

Piazza AVM, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında düzenlediği el sanatları sergisine ev sahipliği yaparak, genç sanatçılara destek verdi.

17.04.2017 12:53:29 TSI

