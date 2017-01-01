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Söke polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:46
Söke polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe
Söke polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Olayla ilgili olarak iki şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 1987 doğumlu S.D. isimli kişinin Atatürk Mahallesindeki ikametinde yapılan operasyon sonucu S.D. ve H.C.C. isimli şüpheliler yakalandı. İkamette yapılan arama sonucunda; 1 adet Zigzover marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet mermi, 1 adet Colt marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet mermi, 1 adet Blow Mini marka 6,35 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 13 adet mermi, 3 gr Kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu maddesi, 5 gr Esrar uyuşturucu maddesi, 7 adet (extacy) uyuşturucu hap, 1 adet hassa terazi, 114 adet tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen sikke ve taşlar ele geçirildi. Bunun yanında çalıntı olduğu değerlendirilen 7 adet değişik marka ve modellerde cep telefonu, 4 adet değişik marka ve modellerde digital fotoğraf makinesi, 1 adet kamera, 3 adet kol saati ele geçirildiği belirtildi.
Şüpheliler S.D. ve H.C.C. Söke Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, şahıslardan S.D.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu, H.C.C'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
(LT-MB-Y)

17.04.2017 12:54:48 TSI
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