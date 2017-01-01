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Orman İşletme Müdürlüğü gül fidanı dağıttı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:47
Orman İşletme Müdürlüğü gül fidanı dağıttı
Orman İşletme Müdürlüğü gül fidanı dağıttı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz gül fidanı dağıtıldı.
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Hacı Cümbüş Kavşağında vatandaşlara bin 250 adet çeşitli gül fidanları dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle çok kısa süre içerisinde gül fidanlarının dağıtımı gerçekleştirildi.
Orman İşletme Müdürü Cesim Karadağ, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde bin 250 adet çeşitli gül fidanları dağıttıklarını, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 30 dakika gibi bir sürede gül fidanı dağıtımının tamamlandığını söyledi.
(MAD-OE-Y)

17.04.2017 12:55:23 TSI
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