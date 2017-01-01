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Belediye Başkanı Kara'dan teşekkür mesajı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkan Hasan Kara, referandum da milli iradeye sahip çıkarak evet oyu kullanan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kara, 16 Nisan Referandumu ile Anayasa değişikliği paketinin oylamasında evet diyen Milli davaya sahip çıkan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, " ilk önce Türkiye diyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, tüm teşkilatlarına ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanı Ahmet Saltan'a, Kilis Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz'a ve bu süreçte alanda bizlerle mücadele veren tüm Milliyetçi Hareket Partililere teşekkür ediyorum. Allah bu güzel sonuç ile bu coğrafyada dik duran, büyük Türkiye'mizin daha da güçlenmesini ve gelecek nesillere daha güzel bir ülke, bir istikbal bırakmamızı nasip eylesin" dedi.

(MAD-OE-Y)



17.04.2017 12:56:18 TSI

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