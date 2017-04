YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitkamil'de toplu iş sözleşmesi heyecanı

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı. Şehitkamil Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında yapılan sözleşmeden iki taraf da mutlu ayrıldı.

Sözleşmenin Hayırlı Ve Uğurlu Olmasını Diliyorum

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde (ŞKM) gerçekleşen törene, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Lebriz Keçeci Güzelbey, Oktay Yalçın, Şekabel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Abdulcebbar Özkara, Hizmet İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Geçer ve personeller katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle bu toplu iş sözleşmesinin bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin faaliyetleri çerçevesinde bizler milletimizden dua alıyoruz. Her zaman söylediğimiz bir şey var, Belediyecilik çok farklı. İnsanın doğumundan ölümüne kadar hizmet edilen bir yer. Bu hizmet noktasında da bir yerde alnımızın terinin hakkını alıyoruz ama öbür taraftan parayla ölçülemeyecek dualar alıyoruz. Sizlerin her hizmet ettiği nokta da duası bol bir hizmet anlayışımız var. Bizim derdimiz bunun devam etmesi, milletin hayat standardını daha yukarılara çıkarmak ve bu kardeşlik hukukumuzun devam etmesi. Ben öncelikle Başkan Yardımcılarıma ve Şekabel Yönetim Kurulu Başkanına teşekkür ediyorum. Çok yoğun emek vererek bayağı bir yol aldılar. En son artık son sözü bana bırakmışlar. En son verilen karara ben de tamam dedim ve hayırlı olmasını diledim. Ben bu vesileyle imzaladığımız bu sözleşmenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bizim istediğimiz yüzdeliğin üstünde bir yüzdelik oranı oldu

Hizmet İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Geçer, "Belediyemiz ile imzaladığımız sözleşme her iki tarafı da mutlu etti. Yapılan bu sözleşme işçi kardeşlerimizi de mutlu ettiğine inanıyorum. Gönül istiyor ki daha büyük rakamlar olsun ama ülkenin hayat standardını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şunu söyleyebilirim, bizim istediğimiz yüzdeliğin üstünde bir yüzdelik oranı oldu. Bundan dolayı Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Ben de bu sözleşmenin hem siz değerli işçi kardeşlerimize hem biz sendikamıza hem de Belediyemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Hizmet İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Geçer protokol imzasını attı. Yapılan imza törenin ardından protokol üyeleri ve çalışanlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

