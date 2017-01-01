17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehitkamil'de toplu iş sözleşmesi heyecanı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:53
Şehitkamil'de toplu iş sözleşmesi heyecanı
Şehitkamil'de toplu iş sözleşmesi heyecanı
- İmzalanan sözleşmeden iki tarafta mutlu ayrıldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı. Şehitkamil Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında yapılan sözleşmeden iki taraf da mutlu ayrıldı.
Sözleşmenin Hayırlı Ve Uğurlu Olmasını Diliyorum
Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde (ŞKM) gerçekleşen törene, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Lebriz Keçeci Güzelbey, Oktay Yalçın, Şekabel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Abdulcebbar Özkara, Hizmet İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Geçer ve personeller katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle bu toplu iş sözleşmesinin bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin faaliyetleri çerçevesinde bizler milletimizden dua alıyoruz. Her zaman söylediğimiz bir şey var, Belediyecilik çok farklı. İnsanın doğumundan ölümüne kadar hizmet edilen bir yer. Bu hizmet noktasında da bir yerde alnımızın terinin hakkını alıyoruz ama öbür taraftan parayla ölçülemeyecek dualar alıyoruz. Sizlerin her hizmet ettiği nokta da duası bol bir hizmet anlayışımız var. Bizim derdimiz bunun devam etmesi, milletin hayat standardını daha yukarılara çıkarmak ve bu kardeşlik hukukumuzun devam etmesi. Ben öncelikle Başkan Yardımcılarıma ve Şekabel Yönetim Kurulu Başkanına teşekkür ediyorum. Çok yoğun emek vererek bayağı bir yol aldılar. En son artık son sözü bana bırakmışlar. En son verilen karara ben de tamam dedim ve hayırlı olmasını diledim. Ben bu vesileyle imzaladığımız bu sözleşmenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Bizim istediğimiz yüzdeliğin üstünde bir yüzdelik oranı oldu
Hizmet İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Geçer, "Belediyemiz ile imzaladığımız sözleşme her iki tarafı da mutlu etti. Yapılan bu sözleşme işçi kardeşlerimizi de mutlu ettiğine inanıyorum. Gönül istiyor ki daha büyük rakamlar olsun ama ülkenin hayat standardını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şunu söyleyebilirim, bizim istediğimiz yüzdeliğin üstünde bir yüzdelik oranı oldu. Bundan dolayı Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Ben de bu sözleşmenin hem siz değerli işçi kardeşlerimize hem biz sendikamıza hem de Belediyemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Hizmet İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Geçer protokol imzasını attı. Yapılan imza törenin ardından protokol üyeleri ve çalışanlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
(KU-OE-Y)

17.04.2017 13:01:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep enerjisini güneşten alacak
YEREL

GAZİANTEP ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK
Herkes İçin Spor Günleri Renkli Anlara Sahne Oldu
YEREL

HERKES İÇİN SPOR GÜNLERİ RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU
Büyükşehir enerjisini güneşten alacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK
GTO Başkanı Hıdıroğlu referandumu değerlendirdi
YEREL

GTO BAŞKANI HIDIROĞLU REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE FETÖ/PDY OPERASYONU

Sanatçı Murat Danacı'dan Çevre ve Toplum duyarlılığı konferansı
YEREL

SANATÇI MURAT DANACI'DAN ÇEVRE VE TOPLUM DUYARLILIĞI KONFERANSI
Altunkaya'dan referandum kutlaması
YEREL

ALTUNKAYA'DAN REFERANDUM KUTLAMASI
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN

GAHİB Başkanı Kaplan'dan referandumu değerlendirdi
YEREL

GAHİB BAŞKANI KAPLAN'DAN REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ
Konukoğlu, referandum sonuçlarını değerlendirdi
YEREL

KONUKOĞLU, REFERANDUM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ
Anka hekim kadrosu güçlenmeye devam ediyor
YEREL

ANKA HEKİM KADROSU GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN

Araban'da evet sevinci
YEREL

ARABAN'DA EVET SEVİNCİ
Gaziantep tüm ilçeleri ile 'evet' dedi
YEREL

GAZİANTEP TÜM İLÇELERİ İLE 'EVET' DEDİ
Başbakan Yardımcısı Şimşek:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK:
Karşılaştırmalı analiz: Gaziantep
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: GAZİANTEP
Gaziantep'te oy torbaları adliyeye getiriliyor
YEREL

GAZİANTEP'TE OY TORBALARI ADLİYEYE GETİRİLİYOR
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Gaziantep'te sağanak
YEREL

GAZİANTEP'TE SAĞANAK
Şehit Uzman Çavuş Düver son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ DÜVER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Milletvekili Tayyar oyunu sandığa atmak için muhtardan yardım istedi
YEREL

MİLLETVEKİLİ TAYYAR OYUNU SANDIĞA ATMAK İÇİN MUHTARDAN YARDIM İSTEDİ
Taşdoğan oyunu kullandı
YEREL

TAŞDOĞAN OYUNU KULLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Organ büyüklüğü neleri etkiliyor?
SAĞLIK

BU HABERİ AYNASIZ OKUMAYIN! HER ORGANIN BOYU...

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!