YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tavşanlı'da çıkan yangın

Tavşanlı'da çıkan yangın



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bir evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Derbent Köyünde Hasan Hüseyin Gürsoy'a ait 2 katlı evin ikinci katında sabah 05.30 sıralarında yangın çıktı.

Ev sahibinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Yangına Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekipleri ve Garp Linyitleri İşletmesine bağlı arazözler müdahale etti.

Yangının bacadan çıktığı tahmin ediliyor.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. (Tİ - EFE)



17.04.2017 13:03:13 TSI

NNNN

