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Herkes İçin Spor Günleri Renkli Anlara Sahne Oldu

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:57
Herkes İçin Spor Günleri Renkli Anlara Sahne Oldu
Herkes İçin Spor Günleri Renkli Anlara Sahne Oldu
- Şehitkamil'de Kutlamalar Sportif Etkinliklerle Devam Ediyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği sportif etkinliklerle minikleri mutlu etmeyi sürdürüyor. Her yaş grubuna hitap eden yeni sportif branşların eğlenceli etkinlikler ve oyunlarla tanıtıldığı 'Şehitkamil'de Herkes İçin Spor' etkinliği, katılımcı yüzlerce öğrencinin büyük coşkusuyla gerçekleştirildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun işbirliğiyle Gaziantep M1 AVM'de gerçekleştirilen Şehitkamil'de Herkes İçin Spor' etkinliği, birbirinden renkli anlara sahne oldu. Şehitkamil Belediyesi tarafından minik yaş gruplarına sporu sevdirmek ve spor alışkanlıkları kazandırmak amacıyla yürütülen "Önce Öğren Sonra Eğlen" etkinliğiyle birlikte gerçekleştirilen 'Şehitkamil'de Herkes İçin Spor' etkinliği, capoeira ve matrak gösterileri, halat çekme, ip atlama, çuvalla sıçrama, mini golf ve dart yarışları yapıldı. Hafta sonuna büyük renk katan etkinlikte miniklerin coşkusuna eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinliklerin gerçekleştirildiği parkurları tek tek gezerek katılımcı öğrencilerle yakından ilgilendi.
Sağlıklı Ve Mutlu Bir Neslin Yetişmesine Katkı Sağlıyoruz
Düzenlendikleri sportif projeler ve etkinliklerle sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağladıklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi,
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz sportif etkinlikleri, bu yıl 5 farklı branşta binlerce minik öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Kutlama etkinlikleri kapsamında 6 sportif organizasyon düzenliyoruz. Bunun yanı sıra özellikle minik yaş gruplarına sporu sevdirmek ve toplumun her kesimine spor alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurumlar arası işbirliğiyle yürüttüğümüz sportif etkinlikler, renkli ve coşkulu bir şekilde devam ediyor. 5 farklı noktada 4-10 yaş aralığındaki miniklerin katılımıyla devam eden Önce Öğren Sonra Eğlen projemizde 1 ay içerisinde 2 bin 300 öğrencimize eğitim verdik. Buradaki temel amacımız, bir yandan öğrencilerimizin fiziksel hareket kapasitelerini artırırken bir yandan boş zamanlarını, enerjilerini deşarj edebilecekleri eğlenceli etkinliklerle verimli kılmak. Projelerin başarıyla yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Katkı ve desteklerinden dolayı paydaş kurumlarımız İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum."
Yarışmalar Çok Eğlenceli
Gaziantep M1 AVM'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Şehitkamil'de Herkes İçin Spor' etkinliğine katılan öğrenciler, yarışmaların ve gösterilerin çok eğlenceli olduklarını ifade etti. Çizgi film karakterleri ve palyaçoların gösterileriyle renklenen etkinlikte sportif yarışmalara katılan minik öğrenciler, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Gösteri Ekibinin sunduğu sportif gösteri performansları büyük bir ilgiyle takip etti. Önce Öğren Sonra Eğlen projesi kapsamında düzenlenen eğlenceli eğitimlere de katılan minikler, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Etkinliğe katılan minikler,Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına hatıra fotoğrafı çekindi.
(SD-Y)

17.04.2017 13:05:12 TSI
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