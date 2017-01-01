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Okka: "Yeni sistem gücümüze güç katacaktır"



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KONYA (İHA) - MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayan anayasa referandumun sonucunu değerlendirdi.

16 Nisan pazar gününe kadar herkesin her şeyi söylediğini her türlü yorumu yaptığını ve son sözü milletin söylediğini vurgulayan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "Milletimiz vatandaşlık görevini yerine getirerek sandığa koştu ve geleceğine sahip çıktı. Bu halk oylamasında yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yoktur. Bu kararın tek kazananı aziz Türk milletimizdir. Bütün baskılara rağmen yeni ve güçlü Türkiye olma yolunda milletimiz iradesini ortaya koyarak kararını vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle ülkemize istikrar gelecek ve büyük Türkiye yolunda ayak bağı olan unsurlar bertaraf edilecektir. İş dünyasının temsilcileri olarak istikrar ve güven için 'Evet' diyen Milletimizin kararına herkesi saygılı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Başkan Okka, "Bu referandumda da, kayda değer herhangi bir olayın yaşanmaması, referanduma katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesi, ülkemiz adına önemli kazanımlarımızdandır. Halk oylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan tartışmalar geride kalmıştır. Yeni ve güçlü Türkiye için en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğimizdir. Artık önümüze bakarak ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam etmelidir. Yeni sistem, ülkemizin ekonomik gücünü de ateşleyecek ve teşvik edecektir. Kendine güveni artan, gelecek kaygısı olmayan iş dünyası yatırımlarını artıracaktır. İşsizlikten enflasyona, yatırımlardan sosyal adaletin tam olarak sağlanmasına kadar birçok alanda son dönemde ortaya konulan gelişmeler artık yeni bir seviyeye ulaşacaktır. MÜSİAD olarak üretmeye ve büyümeye ara vermeden devam edip rehavete kapılmadan daha çok çalışacağız. Milletimizin 'Evet' kararının ülkemiz, milletimiz ve iş dünyamız için hayırlara ve berekete vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

(İB-AH-Y)



17.04.2017 13:07:27 TSI

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