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Taşlardan sanat eserleri yapıyorlar



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) taş sanatı kursunda, taşla birlikte kullanılmayan her türlü objeler kursiyerlerin elinde birer sanat eserine dönüşüyor.

OSMEK taş sanatı kursunda, kursiyerler atık malzemelerle adeta şaheserler yapıyor. Taş ve geri dönüşüme giden her türlü obje, hünerli ellerle sanat eserine dönüşürken, kursiyerler çalıştıkları esnada dış dünyayla bağlarının koptuğunu söylüyor. Taş sanatı kursu eğitmeni Aysel Tuğ, çalışmalarında yalnızca taşı kullanmadıklarını ifade ederek, "Bütün geri dönüşüme giden ürünlerden eserler yapıyoruz. Atıkları değerlendiriyoruz. Evde kullanılmayan ne varsa sanata dönüştürüyoruz. Sahillerden taşlar topluyoruz. Dekoratif tablo, taş bebek, taşları boyayarak ebru yapıyoruz" diye konuştu.

Çalışmalarda kullandıkları malzemelerin ucuz olduğunun altını çizen Tuğ, "Çocuklarıyla birlikte gelen kursiyerlerimiz de var. Ben özellikle bunu istiyorum. Birlikte bir şeyler yapıyorlar. Gelen arkadaşlar ayrıca stres atıyor ve güzel işler çıkarıyorlar. Birlikte yaptığımız gezilerde bile denizi görmüyoruz, sürekli taş topluyoruz. İnsanlar boş zamanlarını böyle şeylerle değerlendirmeli. Bizim yaptığımız eserleri hiçbir yerde bulamazsınız. Hepsi çok özel. Ürünlerimizi sergileyerek satıyoruz" dedi.

(AÇ)



17.04.2017 13:07:29 TSI

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