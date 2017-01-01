17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Taşlardan sanat eserleri yapıyorlar

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:59
Taşlardan sanat eserleri yapıyorlar
Taşlardan sanat eserleri yapıyorlar

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) taş sanatı kursunda, taşla birlikte kullanılmayan her türlü objeler kursiyerlerin elinde birer sanat eserine dönüşüyor.
OSMEK taş sanatı kursunda, kursiyerler atık malzemelerle adeta şaheserler yapıyor. Taş ve geri dönüşüme giden her türlü obje, hünerli ellerle sanat eserine dönüşürken, kursiyerler çalıştıkları esnada dış dünyayla bağlarının koptuğunu söylüyor. Taş sanatı kursu eğitmeni Aysel Tuğ, çalışmalarında yalnızca taşı kullanmadıklarını ifade ederek, "Bütün geri dönüşüme giden ürünlerden eserler yapıyoruz. Atıkları değerlendiriyoruz. Evde kullanılmayan ne varsa sanata dönüştürüyoruz. Sahillerden taşlar topluyoruz. Dekoratif tablo, taş bebek, taşları boyayarak ebru yapıyoruz" diye konuştu.
Çalışmalarda kullandıkları malzemelerin ucuz olduğunun altını çizen Tuğ, "Çocuklarıyla birlikte gelen kursiyerlerimiz de var. Ben özellikle bunu istiyorum. Birlikte bir şeyler yapıyorlar. Gelen arkadaşlar ayrıca stres atıyor ve güzel işler çıkarıyorlar. Birlikte yaptığımız gezilerde bile denizi görmüyoruz, sürekli taş topluyoruz. İnsanlar boş zamanlarını böyle şeylerle değerlendirmeli. Bizim yaptığımız eserleri hiçbir yerde bulamazsınız. Hepsi çok özel. Ürünlerimizi sergileyerek satıyoruz" dedi.
(AÇ)

17.04.2017 13:07:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Beşyol kavşağında inşaat hızlandı
YEREL

BEŞYOL KAVŞAĞINDA İNŞAAT HIZLANDI
15. Kalite ve Başarı Fuarı'nda Nilüfer İnovasyon Merkezi tanıtıldı
YEREL

15. KALİTE VE BAŞARI FUARI'NDA NİLÜFER İNOVASYON MERKEZİ TANITILDI
Bursa'da bir tarih daha ayağa kalkıyor
YEREL

BURSA'DA BİR TARİH DAHA AYAĞA KALKIYOR
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay:
YEREL

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI BURKAY:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Karşılaştırmalı analiz: Bursa
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: BURSA
Karşılaştırmalı analiz: Bilecik
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: BİLECİK

Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Otomobilin çarptığı elektrik direği yayaların üzerine devrildi
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİK DİREĞİ YAYALARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

DERLEME - Anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasında yurt genelindeki seçim güvenliğine ilişkin haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA
YEREL

DERLEME - ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ HALK OYLAMASINDA YURT GENELİNDEKİ SEÇİM GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HABERLERİMİZİ DERLEYEREK YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA
Bakan Müezzinoğlu oyunu Bursa'da kullandı
YEREL

BAKAN MÜEZZİNOĞLU OYUNU BURSA'DA KULLANDI
Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL

BURSA'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Edebali oyunu kullandı
YEREL

EDEBALİ OYUNU KULLANDI
Başkan Bozbey oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN BOZBEY OYUNU KULLANDI
Başkan Dündar oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN DÜNDAR OYUNU KULLANDI
Eski İçişleri Bakanı Ala, oyunu kullandı
YEREL

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI ALA, OYUNU KULLANDI
Başkan Aktaş, oyunu Rabia işaretiyle kullandı
YEREL

BAŞKAN AKTAŞ, OYUNU RABİA İŞARETİYLE KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Bursaspor, şampiyon voleybolcuları kutladı
YEREL

BURSASPOR, ŞAMPİYON VOLEYBOLCULARI KUTLADI
Bursa'da Vali Küçük ve Başkan Altepe oylarını kullandı
YEREL

BURSA'DA VALİ KÜÇÜK VE BAŞKAN ALTEPE OYLARINI KULLANDI
Bursa'da oy kullanmaya başlandı
YEREL

BURSA'DA OY KULLANMAYA BAŞLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Organ büyüklüğü neleri etkiliyor?
SAĞLIK

BU HABERİ AYNASIZ OKUMAYIN! HER ORGANIN BOYU...

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!