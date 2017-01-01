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Akar'dan referandum değerlendirmesi



DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, referandum sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, verdikleri destekten dolayı Diyarbakır halkına teşekkür ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da teşekkür konuşmasında, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki desteğe vurgu yapmıştır. Sayın Erdoğan, 1 Nisan'daki konuşmasında, 'Diyarbakır bizim kalbimizdir' demişti. 16 Nisan'da ise Diyarbakır halkı, 'Tayyip Erdoğan bizim başkanımızdır' demiştir. 1 Kasım ve 7 Haziran seçimleri dikkate alındığı Diyarbakır'da ciddi bir oy artışı gerçekleşti. Bu istikrarlı artışın devam edeceği anlaşılmaktadır. Diyarbakır halkının desteği her geçen gün artmaktadır. Doğu ve Güneydoğu halkı bir kez daha sorunların çözüm adresi olarak Sayın Erdoğan'ı işaret etmiştir. Ümidin adresi olarak AK Parti'yi göstermiştir" dedi.



"Parti olarak verdiğimiz sözleri tutacağız"

Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin sorunlarının çözümü konuşunda gayret içinde olacaklarını anlatan Akar, "İşsizliği minimize etmek, kalkınmayı hızlandırmak, demokratik reformları sürdürmek gibi bir gündemimiz var. Madem halkımız bize güvenmiş, destek vermiş, biz de parti olarak görevimizi yerine getireceğiz. Düne göre Türkiye çok daha istikrarlı hale gelmiştir. Demokrasimiz vesayetten kurtulmuştur. Artık yeni bir Türkiye var.15 Temmuz'da darbecilere geçit vermeyen halkımız, 16 Nisan'da sivil ve demokratik bir yeni sistem inşa etmiştir. Bundan en büyük faydayı bölge insanı görecektir" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



17.04.2017 13:07:32 TSI

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