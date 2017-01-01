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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Filistin'e gidecek öğrencilerden ziyaret

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:59
Filistin'e gidecek öğrencilerden ziyaret
Filistin'e gidecek öğrencilerden ziyaret

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Filistin'e gidecek kardeş okul projesi heyeti Edremit Kaymakamı Sırmalı'yı makamında ziyaret etti.
Kardeş Okul Projesi kapsamında Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi, 75. Yıl Ortaokulu ve Zeytinli Naim Süleymanoğlu İlkokulu öğrenci, öğretmen ve okul müdürlerinden oluşan heyet 23-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Filistin'e bir ziyaret gerçekleştirecekler. Bu kapsamda Kaymakam Ali Sırmalıyı makamında ziyaret eden öğrenciler Filistin ziyareti ile ilgili bilgiler paylaştı.
Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İkili İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ve Zeytinli Naim Süleymanoğlu İlkokulu, 75.Yıl Ortaokulu ve Salih Korkut Budaras Fen Lisesi ile Filistin Kudüs Dar Al-Tifel'in ortaklığında gerçekleştirilen Kardeş Okul Projesi kapsamında 15 öğrenci 4 öğretmen ve 3 yöneticiden oluşan Filistinli misafirlerimiz geçtiğimiz Ekim ayında Edremit'i ziyaret etmişlerdi.
Öğrencileri makamında kabul eden ve onlarla sohbet eden Kaymakam Sırmalı "Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirilen, İlçemizde ve ülkemizde büyük yankı uyandıran Filistin Kardeş Okul Projesini ilçemize kazandıran idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Proje kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek ziyaretler ülkelerin eğitim programları tanıtılmasına katkı sağladığı gibi tarihi kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması, öğrenciler arasında kardeşlik barış sevgi ve dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesi ve tanışma-kaynaşma-paylaşım ziyaretleri ile ilişkilerin güçlendirilmesi açsından oldukça önemlidir. Bu bağlamda Filistin'e yapılacak olan ziyaretin güzel ve faydalı geçmesini diliyorum" dedi.
(EME)

17.04.2017 13:07:34 TSI
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