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Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Başar göreve başladı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:00
Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Başar göreve başladı
Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Başar göreve başladı

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Fatih Başar görevine başladı.
Mersin'in Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sürdürmekteyken, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesi ile Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Fatih Başar, ilçeye gelerek görevine başladı.
Görevine Tatvan gibi güzel bir ilçede devam edeceği için mutlu olduğunu ifade eden Başsavcı Başar, kapılarının her zaman ilçe halkına açık olduğunu söyledi. Tatvan'daki görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışacağını kaydeden Başar, adalet hizmetini daha erişilebilir ve daha somut bir şekilde sunabilmek için çalışacaklarını vurguladı.
Basın mensupları da göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Başar'ı makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini ilettiler.
(HO-MSA-Y)

17.04.2017 13:07:52 TSI
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