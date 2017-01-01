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Kaymakam Özkan'dan başarılı sporculara ödül

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:02
Kaymakam Özkan'dan başarılı sporculara ödül
Kaymakam Özkan'dan başarılı sporculara ödül

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Türkiye'yi ve Bitlis'i temsilen katıldıkları ulusal ve uluslararası spor müsabakalarından başarılarla dönen sporcuları ödüllendirdi.
Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki muaythai ve kickboks, judo ve güreş branşlarında Avrupa ve Türkiye dereceleri elde eden sporcuları, antrenörleriyle birlikte makamında kabul eden Kaymakam Özkan, elde edilen başarıdan ötürü tebriklerini ileterek, sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
Elde edilen başarıdaki katkılarından dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş ve takım antrenörlerine teşekkürlerini ileten Kaymakam Özkan, sporculara başarılarının devamını diledi.
Ziyarette hem sporcuları ödüllendiren hem de nasihatlerde bulunan Kaymakam Özkan, Tatvan'ın her alanda olduğu gibi spor alanındaki başarılarının da artarak devam ettiğini söyledi. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman spora ve sporcuya gereken önemi ve desteği sunmaya devam edeceklerini kaydeden Kaymakam Özkan, düzenli ve istikrarlı çalışma ile başarıların daha da artacağına inandığını ifade etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş da ziyarette hazır bulundu.
(HO-MSA-Y)

17.04.2017 13:11:04 TSI
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