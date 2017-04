YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Özkan'dan başarılı sporculara ödül

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Türkiye'yi ve Bitlis'i temsilen katıldıkları ulusal ve uluslararası spor müsabakalarından başarılarla dönen sporcuları ödüllendirdi.

Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki muaythai ve kickboks, judo ve güreş branşlarında Avrupa ve Türkiye dereceleri elde eden sporcuları, antrenörleriyle birlikte makamında kabul eden Kaymakam Özkan, elde edilen başarıdan ötürü tebriklerini ileterek, sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Elde edilen başarıdaki katkılarından dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş ve takım antrenörlerine teşekkürlerini ileten Kaymakam Özkan, sporculara başarılarının devamını diledi.

Ziyarette hem sporcuları ödüllendiren hem de nasihatlerde bulunan Kaymakam Özkan, Tatvan'ın her alanda olduğu gibi spor alanındaki başarılarının da artarak devam ettiğini söyledi. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman spora ve sporcuya gereken önemi ve desteği sunmaya devam edeceklerini kaydeden Kaymakam Özkan, düzenli ve istikrarlı çalışma ile başarıların daha da artacağına inandığını ifade etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş da ziyarette hazır bulundu.

