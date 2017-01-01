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Kayseri'de referandum sevinci



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Anayasa değişikliği referandumunda sonuçların belli olmasının ardından Kayserililer, sevinç gösterilerinde bulundu.

Referandum sonuçlarının belirlenmesinin ardından Kayserili vatandaşlar, AK Parti İl Binası ve kent meydanında sevinç gösterilerinde bulundu. Parti binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk Bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulunurken, Cumhuriyet Meydanı'nda ise bayraklarla konvoy yaptılar. AK Parti Milletvekilleri Taner Yıldız, Sami Dedeoğlu, İsmail Tamer ve Hülya Nergis ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de toplanan vatandaşlara seslendi.

Kentte sevinç gösterileri gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

(TB-SK)



17.04.2017 13:15:01 TSI

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