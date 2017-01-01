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Beşyol kavşağında inşaat hızlandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:07
Beşyol kavşağında inşaat hızlandı
Beşyol kavşağında inşaat hızlandı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Sırameşeler'den Samanlı'ya kadar uzanan Çelebi Mehmet Bulvarı ile Hüdavendigar Bulvarı'nı birbirine bağlayacak Beşyol Kavşağı'nda inşaat hız kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, inşaat sırasında trafiğin aksamaması için proje değişikliğine gittiklerini, ön germeli sistem ile ayaklar üzerine beton blokların konulacağını belirterek, Haziran ayı içinde köprüyü tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.
Bursa'yı demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda toplam 9.4 kilometre uzunluğundaki 11 istasyonlu Kent Meydanı - Terminal T2 raylı sistem hattında inşaat devam ederken, Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da raylı ulaşımın kesintiye uğramaması için güzergah üzerindeki köprü ve kavşak düzenlemelerine de hız verdi. Çelebi Mehmet Bulvarı'nın İstanbul Caddesi ile kesiştiği nokta olan Beşyol'a yapılacak kavşak için 24-25 metre derinliğe kadar zemin güçlendirme ve kazık çakma çalışmaları devam ediyor. Beşyol Kavşağı'nın tamamlanmasıyla birlikte Çelebi Mehmet Bulvarı ile devamında Hüdavendigar Bulvarı birbirine bağlanacak. Yunus Emre Bulvarı'ndan Samanlı Caddesi'ne kadar kesintisiz ulaşım sağlanacak. Sırameşeler ile Samanlı'nın birbirine bağlanması için en kritik nokta olan Beşyol'da devam eden köprü çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, çalışmaların trafik akışını aksatmayacak şekilde yeniden düzenlendiğini söyledi.

İki bulvar için 500 bina yıkıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek için yatırım bütçesinin 3'te 2'sinden fazlasını yatırım projelerine ayırdıklarını söyledi. Bu projeler doğrultusunda yapılan Çelebi Mehmet Bulvarı ve devamında Hüdavendigar Bulvarı'nın kente kazandırılması için 500'ün üzerinde biranın kamulaştırılarak yıkıldığını hatırlatan Başkan Altepe, "Ulaşılabilir bir kent hedefi doğrultusunda üzerinde en çok durduğumuz konu yeni yollar ve köprüler. Bursa'nın tam kalbinden geçen Çelebi Mehmet Bulvarı ile Hüdavendigar Bulvarını bağlayan oradan da Yunus Emre Bulvarı'ndan Samanlı Caddesi'ne kadar uzanan güzergahta çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Tek eksiğimiz ise Beşyol Kavşağı. Burada da çalışmalar hızla sürüyor. İnşaat sırasında trafiğin aksamaması için proje değişikliğine gittik. Proje ön germeli sistem olacak. Zemin sağlamlaştırma çalışmalarının ardından hazır beton bloklar ayaklar üzerinde konulacak. Böylece trafik 3'er şerit gidiş geliş olarak aksamadan devam edecek. Yaklaşık 500 binanın yıkılmasıyla açılan iki bulvar ve kavşak düzenlemesi ile 160 milyon TL'den fazla yatırım yaptık. İnşallah Haziran ayı içinde köprüyü tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden Bursa'mıza hayırlı olsun" dedi.
(MA)

17.04.2017 13:15:22 TSI
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