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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayseri'de 834 bin 470 kişi sandık başına gitti

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:08
Kayseri'de 834 bin 470 kişi sandık başına gitti
- En fazla 'Evet' Melikgazi'de çıktı
- Kayseri'de 557 bin 414 kişi 'Evet', 265 bin 212 kişi ise 'Hayır' dedi

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de anayasa değişikliğine ilişkin yapılan halk oylamasında 834 bin 470 kişi oy kullandı. Oylardan 11 bin 844'ü geçersiz sayıldı. 557 bin 414 kişi yapılan referandumda 'Evet' tercihini kullanırken, 265 bin 212 kişi de 'Hayır' dedi.
Kayseri'de, anayasa değişikliğine ilişkin yapılan halk oylamasında, vatandaşlar dün sabah saat 08:00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında oylarını kullanan vatandaşlar, değişiklik için tercihlerini kullandı.
Akşam saat 17:00 itibariyle biten oy kullanma işleminin ardından, oy pusulaları yine yoğun güvenlik önlemleri arasında Kayseri Adalet Sarayı'na getirildi.
Kayseri genelinde sandık seçmen listesinde kayıtlı olan 932 bin 483 kişiden 834 bin 470'i sandık başına gitti. 11 bin 844 kişinin kullandığı oy ise, geçersiz sayıldı.
Kayseri'de ilçelerde verilen oy sayısı ve tercihler şöyle:
Akkışla'da 4 bin 225 oy kullanılırken, 2 bin 239 evet, bin 865 hayır oyu çıktı. 121 oy ise geçersiz sayıldı.
Bünyan ilçesinde 16 bin 606 oy kullanılırken 11 bin 147 evet, 5 bin 197 hayır oyu çıktı. 262 oy ise geçersiz sayıldı.
Develi ilçesinde 38 bin 730 kişi oy kullanırken, 29 bin 279 evet, 9 bin 451 hayır oyu çıktı. 605 oy ise geçersiz sayıldı.
Felahiye ilçesinde 3 bin 295 kişi oy kullanırken bin 923 evet, bin 292 hayır oyu çıktı. 80 oy ise geçersiz sayıldı.
Hacılar ilçesinde 8 bin 373 kişi oy kullanırken, 6 bin 855 evet, bin 388 hayır oyu çıktı. 130 oy ise geçersiz sayıldı.
İncesu ilçesinde 15 bin 549 kişi oy kullanırken 10 bin 690 evet, 4 bin 497 hayır oyu çıktı. 362 oy ise geçersiz sayıldı.
Kocasinan ilçesinde 242 bin 117 kişi oy kullanırken, 161 bin 238 evet, 77 bin 591 hayır oyu çıktı. 3 bin 288 oy ise geçersiz sayıldı.
Melikgazi ilçesinde 337 bin 799 kişi oy kullanırken, 228 bin 598 evet, 104 bin 684 hayır oyu çıktı. 4 bin 517 oy ise geçersiz sayıldı.
Özvatan ilçesinde 2 bin 599 kişi oy kullanırken, bin 699 evet, 861 hayır oyu çıktı. 39 oy is geçersiz sayıldı.
Pınarbaşı ilçesinde 13 bin 762 kişi oy kullanırken, 7 bin 590 evet, 5 bin 955 hayır oyu çıktı. 217 oy ise geçersiz sayıldı.
Sarıoğlan ilçesinde 8 bin 779 kişi oy kullanırken, 5 bin 613 evet, 2 bin 973 hayır oyu çıktı. 193 oy ise geçersiz sayıldı.
Sarız ilçesinde 5 bin 917 kişi oy kullanırken, 3 bin 124 evet, 2 bin 682 hayır oyu çıktı. 111 oy ise geçersiz sayıldı.
Talas ilçesinde 88 bin 311 kişi oy kullanırken, 51 bin 971 evet, 35 bin 192 hayır oyu çıktı. Bin 148 oy ise geçersiz sayıldı.
Tomarza ilçesinde 14 bin 44 kişi oy kullanırken, 10 bin 27 evet, 3 bin 783 hayır oyu çıktı. 234 oy ise geçersiz sayıldı.
Yahyalı ilçesinde 23 bin 17 kişi oy kullanırken, 18 bin 801 evet, 3 bin 868 hayır oyu çıktı. 348 oy ise geçersiz sayıldı.
Yeşilhisar ilçesinde 10 bin 742 kişi oy kullanırken, 6 bin 620 evet, 3 bin 933 hayır oyu çıktı. 189 oy ise geçersiz sayıldı.
(AG-SK)

17.04.2017 13:16:06 TSI
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