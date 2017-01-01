17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAÜ'de '6. CBS Günleri' düzenleniyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:10
SAÜ'de '6. CBS Günleri' düzenleniyor

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Coğrafya Topluluğu tarafından '6. CBS Günleri' düzenleniyor.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 18 Nisan Salı günü yapılacak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) etkinliğine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, İSKİ, TÜRKSAT, İsbak, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi ve Başarsoft kurum ve kuruluşlarından birçok katılımcı yer alacak.
Etkinlik saat 10:00'da başlayacak.
(BCT-RFK-Y)

17.04.2017 13:17:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Kösemusul'dan referandum yorumu
YEREL

BAŞKAN KÖSEMUSUL'DAN REFERANDUM YORUMU
Kırkpınar MYO'da 'Turizm Haftası' etkinlikleri düzenlenecek
YEREL

KIRKPINAR MYO'DA 'TURİZM HAFTASI' ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN
Halk oylaması sonuçları kutlanıyor
YEREL

HALK OYLAMASI SONUÇLARI KUTLANIYOR

Darbe mağduru Topağaç, yüzde 95 &quot;evet&quot; dedi
YEREL

DARBE MAĞDURU TOPAĞAÇ, YÜZDE 95 "EVET" DEDİ

Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Gelinlik ve damatlıkla sandık başına gittiler
YEREL

GELİNLİK VE DAMATLIKLA SANDIK BAŞINA GİTTİLER
Evde sağlık ekipleri yatan hastalar için seferber oldu
YEREL

EVDE SAĞLIK EKİPLERİ YATAN HASTALAR İÇİN SEFERBER OLDU
Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli oyunu kullandı
YEREL

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN DİŞLİ OYUNU KULLANDI
Vali Coş eşiyle birlikte oy kullandı
YEREL

VALİ COŞ EŞİYLE BİRLİKTE OY KULLANDI
Darbe anayasasına &quot;hayır &quot;diyen Topağaç köyü sandık başında
YEREL

DARBE ANAYASASINA "HAYIR "DİYEN TOPAĞAÇ KÖYÜ SANDIK BAŞINDA
Yaşlı kadın hasta nakil aracıyla oy kullanmaya geldi
YEREL

YAŞLI KADIN HASTA NAKİL ARACIYLA OY KULLANMAYA GELDİ
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Göz rengini değiştirmek mümkün mü?
SAĞLIK

BU BESİNLER GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Resmen evrim geçirdiler...