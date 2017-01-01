SAÜ'de '6. CBS Günleri' düzenleniyor
SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Coğrafya Topluluğu tarafından '6. CBS Günleri' düzenleniyor.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 18 Nisan Salı günü yapılacak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) etkinliğine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, İSKİ, TÜRKSAT, İsbak, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi ve Başarsoft kurum ve kuruluşlarından birçok katılımcı yer alacak.
Etkinlik saat 10:00'da başlayacak.
(BCT-RFK-Y)
17.04.2017 13:17:47 TSI
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