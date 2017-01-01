17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ATSO ve Baro arasında eğitim protokolü

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:10
ATSO ve Baro arasında eğitim protokolü
ATSO ve Baro arasında eğitim protokolü

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Barosu, eğitim alanında işbirliği protokolü imzaladı.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ile Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın imza attığı protokol töreninde ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Barut, Antalya Barosu eski Başkanı Zafer Köken ve Baro Yönetim Kurulu Üyeleri de bulundular.

Eğitim ile Türkiye'ye örnek Odayız
Yapılan protokolün Baro ve ATSO'nun önemli bir işbirliği adımı olduğunu belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "ATSO olarak kişisel ve mesleki eğitim konusuna özel önem veren ve bu konuda yoğun olarak çaba sarf eden bir kurumuz. Bugün gelinen noktada da mesleki ve kişisel eğitimde, mesleki sertifikasyonda tüm Türkiye'deki Odalara örnek gösterecek bir kalite düzeyindeyiz. Bu başarı, uzun soluklu ve planlı bir çalışmanın ürünüdür" şeklinde konuştu.

19 yılda 46 bini aşkın sertifika verildi
ATSO'nun eğitim programlarının düzenli olarak 1998 yılından itibaren verilmeye başlandığını belirten Başkan Davut Çetin, "2010 yılına geldiğimizde çıtamızı daha yukarı taşıma ihtiyacı doğdu ve o günden bu yana eğitim faaliyetlerimizi 'ATSO Akademi' adını verdiğimiz bir kurumsal yapı altında yürütüyoruz. Bu kurumsal yapı ile de 'Hayat boyu Öğrenmeye' destek olmak vizyonuyla sürekli daha iyiyi hedefliyoruz" dedi.
ATSO'nun eğitim faaliyetlerine başladığı 1998 yılından bugüne kadar 46 bin 247 kişinin yararlandığını ifade eden Başkan Davut Çetin, "Odamız bünyesinde bugüne kadar neredeyse Gazipaşa ilçemizin nüfusu kadar kişiye eğitim verildi. Her yıl bu rakamın üzerine koyarak devam ediyoruz. Son olarak 2016 yılında düzenlediğimiz 102 eğitimden 2 bin 654 kişi yararlandı. Bu eğitimlerden aldığımız memnuniyet oranı da yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşti. Bu rakamlar doğru eğitimleri doğru şekilde verdiğimizi gösteriyor."

Kaynakçıdan bankacıya kadar herkese hitap eden eğitimler
ATSO Akademi çatısı altında verilen eğitimler ile çok geniş kitlelere hitap ettiklerini vurgulayan Başkan Davut Çetin, "Sanayide kaynakçılık yapan arkadaşımızdan üst düzey yöneticiye, su tesisatçısından bankacıya kadar farklı alanlarda hizmet veren tüm üyelerimiz ve çalışanları için eğitim programları düzenliyoruz. Eğitim programlarımızı üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda sürekli yeniliyor ve günceli takip ediyoruz. Ekonomi çarklarını döndüren insanlarımıza ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim vererek kentimizde üretilen katma değeri artırmayı hedefliyoruz. Yaptığımız çalışmaların üyelerimizde karşılık bulması, ilgiyle izlenmesi bizleri mutlu ediyor, motivasyonumuzu artırıyor" ifadelerini kullandı.

Protokol zenginlik katacak
ATSO ile Baro arasında imzalanan protokol ile iki kurumun birbirine zenginlik katacağını dile getiren Başkan Davut Çetin, "İmzalayacağımız protokol ile Antalya Baromuza bağlı avukatlarımızın bilgi birikimlerini ATSO Akademinin eğitim havuzuna dâhil edeceğiz. Talep ettiğimiz, uzmanlık gerektiren konularda Baromuz bize ücretsiz eğitimci desteği sağlayacak. Baro'da çalışan arkadaşlarımız da eğitimlerimizden ücretsiz faydalanma imkânına sahip olacaklar" dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın eğitime verdiği öneme vurgu yapan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, "Yapılan bu protokol ile hem Baromuz hem de ATSO karşılıklı bir fayda sağlayacak. Antalya'nın iki büyük STK'sı olarak bu işbirliği anlaşması da umarım bir başlangıç olacak ve daha büyük işbirliklerinin müjdecisi olacaktır" şeklinde konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

17.04.2017 13:17:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kaçak avlanan balıklar açık artırmayla satıldı
YEREL

KAÇAK AVLANAN BALIKLAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI
Antalya'da referandum sonuçları
YEREL

ANTALYA'DA REFERANDUM SONUÇLARI
Otel çalışanları ve turistler sahilde temizlik yaptı
YEREL

OTEL ÇALIŞANLARI VE TURİSTLER SAHİLDE TEMİZLİK YAPTI

Uysal'dan referandum değerlendirmesi
YEREL

UYSAL'DAN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Alanya'da Geri Dönüşüm Eğitimleri
YEREL

ALANYA'DA GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMLERİ
Öğrenciler Gazipaşa Devlet Hastanesi'ni gezdi
YEREL

ÖĞRENCİLER GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ'Nİ GEZDİ
Kumluca'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

KUMLUCA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Halk oylamasının sonuçları kutlanıyor
YEREL

HALK OYLAMASININ SONUÇLARI KUTLANIYOR
Alanya'da referandum kutlaması başladı
YEREL

ALANYA'DA REFERANDUM KUTLAMASI BAŞLADI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BUDAK:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:
Karşılaştırmalı analiz: Antalya
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: ANTALYA
Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Başkan Sarıoğlu Oyunu Kullandı
YEREL

BAŞKAN SARIOĞLU OYUNU KULLANDI
Türk vatandaşı yabancılar da sandık başına gitti
YEREL

TÜRK VATANDAŞI YABANCILAR DA SANDIK BAŞINA GİTTİ

Başkan Türel, seçim stresini çocuklarıyla attı
YEREL

BAŞKAN TÜREL, SEÇİM STRESİNİ ÇOCUKLARIYLA ATTI
Başkan Türel oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN TÜREL OYUNU KULLANDI
AK Parti İl Başkanı Sümer oyunu kullandı
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI SÜMER OYUNU KULLANDI
Yörükler yöresel kıyafetleriyle oy kullandı
YEREL

YÖRÜKLER YÖRESEL KIYAFETLERİYLE OY KULLANDI
Başkan Genç oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN GENÇ OYUNU KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Göz rengini değiştirmek mümkün mü?
SAĞLIK

BU BESİNLER GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Resmen evrim geçirdiler...