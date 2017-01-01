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Wushu sporuna Uludağ Üniversitesi damgası

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:10
Wushu sporuna Uludağ Üniversitesi damgası
Wushu sporuna Uludağ Üniversitesi damgası

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi Wushu Takımı, Türkiye Üniversitelerarası Wushu Sanda ve Taolu Şampiyonası'nda takım şampiyonluğu kazandı.
Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Wushu Sanda ve Taolu Şampiyonası'nda Uludağ Üniversitesi Wushu Takımı, elde ettiği başarılı sonuçların ardından takım halinde şampiyon oldu. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Müdürü Tuncer Topsaç'ın antrenörlüğünü ve idareciliğini yaptığı takımda yarışan sporculardan Sefer Budaklı 65 kiloda, Enes Gezer 75 kiloda ve Bedrettin Baha Çamlıbel de +90 kiloda Sanda branşında Türkiye birinciliği elde etti.
Tao branşında ise üniversite sporcularından Muhammat Mehmet Kuyucu birincilik, ikincilik, üçüncülük Can Alık da ikincilik, üçüncülük almayı başardı. Bu sonuçlarla birlikte Uludağ Üniversitesi Wushu Takımı takım halinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
(AÇ)

17.04.2017 13:18:30 TSI
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