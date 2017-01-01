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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Pembe Köşk gösterişli günlerine geri dönüyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:11
Pembe Köşk gösterişli günlerine geri dönüyor
Pembe Köşk gösterişli günlerine geri dönüyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin simgelerinden olan Pembe Köşk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sembollerinden biri olan, 19. yüzyıl dönemine ait ve ismini binasının renginden alan Pembe Köşk'ü yeniden gün yüzüne çıkarmak için kolları sıvadı. Tarihi belgeler ve dönem analizleri ışığında hazırlanan projelerle Pembe Köşk restore edilip, orijinal haliyle Kocaeli'ye kazandırılacak.Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun tescillediği yapının aslına uygun şekilde tekrar kente kazandırılması için proje hazırlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projelerde bilimsel verilerden, arşiv belgelerinden ve dönem analizlerinden yararlanıldı. 19. yüzyıla ait olan Pembe Köşk'ün restoresi için gereken tüm ayrıntıların incelendiği öğrenildi. Giyotin pencereli, ikinci katı dışa çıkmalı, eliböğründeli, kat silmeleri saçaklı, ön cephesi süslemeli olan köşk, bu mimari unsurlara dikkat edilerek yeniden restore edilecek.
Tarihi köşk, bir bodrum, iki normal ve bir çatı katından oluşuyor. Restorasyon uygulamasına başlanacak olan yapının projelendirilmesi esnasında yapılan çalışmalar önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Bu çalışmalarda mevcut çatı katının geleneksel İzmit konut mimarisindeki cihannüma katının değiştirilmesiyle bugünkü halini aldığı belirlendi. Bu nedenle orijinali bozularak çatı katına dönüştürülen cihannümanın, yapılacak restorasyonla tekrar gün yüzüne çıkartılması sağlanacak. Pembe Köşk, Sırrı Paşa Konağı'nın komşuluğunda yer alıyor. Yeşil Konak, Yumurtacı Mescidi ve Kapanca Sokak gibi tarihi bir dokunun merkezinde, hemen yanı başında İçkale surlarının bir bölümünün bulunduğu tarihi yapı, bu konumuyla da restorasyon sonrası Kocaeli halkının kullanımına sunulacak.
(GY-Y)

17.04.2017 13:19:15 TSI
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