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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Yığılca Düzce birincisi oldu

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:14
Yığılca Düzce birincisi oldu
Yığılca Düzce birincisi oldu

(Fotoğraflı)

DÜZCE (İHA) - Cumhurbaşkanlığı referandum oylamasında Düzce birincisi yüzde 82.78 evet oyuyla Yığılca ilçesi oldu.
Cumhurbaşkanlığı referandumu oylamasında Düzce genelinde verdiği 82.78 evet oyuyla Yığılca birinci oldu.
Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, referandum çalışmaları kapsamında aylar öncesinde çalışmalara başladı son günü ise başta belediye hasta nakil aracı olmak üzere makam aracını bile hem merkezde hem köylerde vatandaşın hizmetine vermiş vatandaşların sandığa gitmesine destek vermişti. Buda vatandaşlardan büyük takdir gördü. Yığılca ilçesinin birinciliği ile ilgili Belediye Başkanı Yiğit "Beklentilerimiz yüzde 85 ve üzeri idi ama insanımız böyle taktir etti bir iki puan yanıldık. Öncelikle bizleri 2 aydır gece gündüz demeden evlerine işyerlerine konuk eden bıkmadan yılmadan bize tahammül gösteren sevgili Yığılcalı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Yığılca'mızda alınan yüzde 82.78'lik bir sonuçta tabii ki tüm ilçe halkıyla birlikte bizleri de Kadın ve Gençlik kolları başkanlarımız İGM üyesi kardeşlerimize bizimle 24 saat partili partisiz bütün kardeşlerimizi ve 2 aydır yoğun bir çalışma içinde olan belediye personelime bu güzel sonucun alınmasında ismini söyleyemediğim bütün gönüldaşlarıma ilçem adına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Önümüzdeki seçimlerde de aynı başarıyı göstermek en büyük arzumuzdur. Bu vesile ile ilçemiz halkı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar gönülden bağlı olduklarını göstermiş oldular" dedi.
(AY)

17.04.2017 13:22:24 TSI
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