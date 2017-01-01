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Niğde'de 184 hasta sandık başına taşıdı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:18
Niğde'de 184 hasta sandık başına taşıdı
Niğde'de 184 hasta sandık başına taşıdı

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Dün yapılan Anayasa değişikliği referandumunda sağlık ekipleri, evlerinde ya da hastanede tedavi gören hastaları ambulanslar ve sağlık hizmetleri araçlarıyla oy kullanacakları sandıklara götürdü.
Niğde Sağlık müdürlüğü 41 araç, 123 personel ile evlerinde ya da hastanede tedavi gören hastalara hizmet veren Sağlık Müdürlüğü ekipleri 184 hastayı oy kullanacakları sandıklara götürdü.
Çağrı merkezine başvuran vatandaşları sorunsuz bir şekilde taşıdıklarını belirten Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, açıklamasında şunları söyledi:
''16 Nisan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliğinde evde bakım hastalarını telefonla arayarak kendi imkanlarıyla gidemeyecek olan vatandaşlarımız sağlık araçları ile taşınması konusunda bilgilendirdik. 16 Nisan seçim günü yardım almak isteyen vatandaşlarımız bizleri arayarak durumlarını bilgilendirdiler. Ekiplerimizde evde bakım araçları, ambulanslar ve normal araçlarla vatandaşlarımızı oy kullanacakları noktalara getirdi. Oylarını kullanan vatandaşlarımız sağlık personellerimiz tarafından tekrardan evlerine bırakıldı. Niğde'de toplamda 19'u mesaide olmak üzere toplam 41 araç, 123 sağlık personeli ile 184 hasta vatandaşımıza hizmet verdi.''
(MB-YE-SK)

17.04.2017 13:26:51 TSI
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