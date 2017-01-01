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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Tanrıver: "Darbeci anlayış kaybetmiştir"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:19
Tanrıver: "Darbeci anlayış kaybetmiştir"
Tanrıver: "Darbeci anlayış kaybetmiştir"

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, "FETÖ, DEAŞ, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı bizi mahcup etmeyen Nevşehir halkımıza minnettarız" dedi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver yaptığı açıklamada, yeni sistem ile Türk Milletinin üzerinde hiçbir gücün olmadığının halk tarafından bir kez daha onaylandığını ifade etti.
Nevşehir'de demokratik bir ortamda seçim çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Tanrıver, "Oldukça zorlu ve heyecanlı bir halk oylaması sürecini geri bıraktık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için gerçekleştirilen halk oylamasına katılan bizlere destek veren yanımızda olan vatandaşlarımız başta olmak üzere, her daim omuz omuza mücadele ettiğim gecesini gündüzüne katan tüm teşkilatlarıma, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sandık görevlilerimize, seçimde görev alan okul temsilcilerimize ve mahalle başkanlarımıza, sandık yönetim kurullarımıza, basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
"Milliyetçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum"
Tanrıver, şöyle devam etti;
"Ayrıca TBMM'deki anayasa değişiklik teklifine destek veren Devlet Bahçeli'ye; Halkoylamasında sandıkta desteğini esirgemeyen ülkücü milliyetçi devletçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz genelinde yüzde 66 oy oranı ile bu yeni sisteme onay veren kadirşinas hemşerilerimizin tercihi bizim için başımızın üzerindedir. Ülkemiz adına, geleceğimiz adına oldukça olumlu neticelerle dolu bu yeni sistemin hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyor, bu yönde bizimle aynı duyguları paylaşan tüm hemşerilerimize saygı ve selamlarımızı sunuyorum."
(COŞ-SK)

17.04.2017 13:28:21 TSI
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