YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde'de aranan 5 şahıs sandık başında yakalandı

Niğde'de aranan 5 şahıs sandık başında yakalandı



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'de halk oylamasında oy kullanmak için sandığa giden ve arama kararı olan 5 kişi gözaltına alındı. Niğde'de oy kullanacak olan seçmenlerin listesini günler öncesinden alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu, çeşitli suçlardan arananları şahısları bu liste ile karşılaştırdı. Aranan şahsın seçmen listelerinde kayıtlı olduğunu belirleyen polis, bu şahısların oy kullanacakları sandıkları takibe aldı. Aranması olan 5 kişi oy kullanmak için geldikleri sandıklarda gözaltına alındı.

(MB-YE-SK)



17.04.2017 13:28:36 TSI

NNNN

