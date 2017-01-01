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Bilecik'te Kur'an kursları yararına kermes açıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Müftülüğü tarafından Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi.

Kermes açılışa, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş ve vatandaşlar katıldı. Yapılan açılışta konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Kermesler dayanışmanın, yardımın, birlik ve beraberliğimizin güzel bir örneğidir. Kermes açılışının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.

Öte yandan kermes açılışının ardından Vali Elban ve protokol üyeleri, 4-6 yaş grubu arasındaki çocuklar için açılan Kur'an Kursu açılışına katıldılar.

(CKT-DA-Y)



17.04.2017 13:34:20 TSI

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