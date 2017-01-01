YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Erkoç: "Zafer, ülkemizin, birlik ve beraberliğimizin zaferidir"

Başkan Erkoç: "Zafer, ülkemizin, birlik ve beraberliğimizin zaferidir"



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Bundan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve liderliğinde öncelikle 2023 ve akabinde 2053 ve 2071 hedeflerine yönelik altyapıyı oluşturarak hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

Başkan Erkoç, referandum sonrası yayınladığı teşekkür mesajında, "Yüzde 86'ya yakın büyük bir katılımla sandığa gidip "İstiklali, İstikrarı ve İstikbali için Evet" diyerek ülkemizin ileriye dönük yönetim şeklinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olması yönünde tercihini yüzde 74 gibi rekor bir rakamla ortaya koyarak, güven ve istikrar ortamının devamı yönünde görüş bildiren aziz hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erkoç mesajında daha sonra şunları kaydetti:

"Çift başlılığın kalkmasının önemini kavrayarak, koalisyon dönemlerinden kalan yaraların tekrar açılmaması için sürece son noktayı koyan aziz hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin verdiği bu kararın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte karşılaştığımız bürokratik engeller azalacak, karar alma mekanizması hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve uygulamada yaşanan sorunlar azalacak ve kamu verimliliği üst seviyelere yükselecektir.

Ülkemiz referandum sayesinde çok önemli bir sınavı geride bırakmıştır. Zafer, ülkemizin, birlik ve beraberliğimizin zaferidir. Bundan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve liderliğinde öncelikle 2023 ve akabinde 2053 ve 2071 hedeflerine yönelik altyapıyı oluşturarak hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Bizde ülkemizin dünya arenasında hak ettiği yeri almak üzere Büyükşehir Belediyesi olarak bu misyonun bir parçası hüviyetinde dün olduğu gibi bundan sonra da, kahraman şehre ve ülke hizmetine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

(OZR-Y)



17.04.2017 13:39:04 TSI

NNNN

