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Söke'de Çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Belediyesi tarafından gerçekleşecek etkinlikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına coşku katacak.



23 Nisan Pazar günü çocuklara yönelik gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar adeta eğlenceye doyacak. Söke Belediyesi Şehir Bandosunun renk katacağı etkinlik alanında Şişme oyun parkı, sahne gösterileri, el yapımı oyunca sergisi, interaktif oyunlar, yüz boyama balon katlama gibi aktiviteler yer alacak. Resim ve hikaye yarışmasının ödül töreni ve sergisinin de yapılacak 23 Nisan Çocuk etkinlikleri 14.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.



Söke Belediyesinin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl 12.'si gerçekleşecek olan Uçurtma Şenliği ile gökyüzü yine rengarenk olacak. Gerçekleşecek olan uçurtma şenliğinde çocuklara ücretsiz uçurtma dağıtımı gerçekleştirilecek. Ayrıca 23 Nisan çocuk etkinlikleri kapsamında Söke Belediyesi çocuklara keyifli bir gün daha armağan ediyor. 22 Nisan 2017 Cumartesi gün "En Süper Kahramanlar" adlı film 13.00 ve 15.00 saatlerinde Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.

(LT-MB-Y)



17.04.2017 13:40:22 TSI

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