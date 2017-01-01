17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Terör operasyonunda gözaltına alınan muhtar tutuklandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:34
Terör operasyonunda gözaltına alınan muhtar tutuklandı

Abdullatif Altunkaynak
MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan muhtar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fırat Mahallesi Muhtarı Hayrettin Özdemir, sağlık kontrollerinin ardından Nusaybin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinden sonra soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Özdemir, savcılıktaki ifadesinin ardından "Terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özdemir, çıkarıldığı mahkemede, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
(AA-MP-Y)

17.04.2017 13:42:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Enerji verimliliği projeleri imzalandı
YEREL

ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİ İMZALANDI
Mardin'de elektrik kesintisi uyarısı
YEREL

MARDİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
Mardin'de terör operasyonu
YEREL

MARDİN'DE TERÖR OPERASYONU
&quot;Karşılaştırmalı analiz: Mardin&quot;
YEREL

"KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: MARDİN"
Mardin'de oy çuvalları seçim kurulunda
YEREL

MARDİN'DE OY ÇUVALLARI SEÇİM KURULUNDA
Mardinli ikizler ilk defa oy kullandı
YEREL

MARDİNLİ İKİZLER İLK DEFA OY KULLANDI
Mardin Valisi Yaman ve Milletvekili Bölünmez oyunu kulandı
YEREL

MARDİN VALİSİ YAMAN VE MİLLETVEKİLİ BÖLÜNMEZ OYUNU KULANDI
Mardin'de Paskalya Bayramı
YEREL

MARDİN'DE PASKALYA BAYRAMI

Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA

EN ÇOK OKUNANLAR
Göz rengini değiştirmek mümkün mü?
SAĞLIK

BU BESİNLER GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Resmen evrim geçirdiler...