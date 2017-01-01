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TBF U16 Yıldız Kız Basketbol Turnuvası İskenderun'da

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:36
TBF U16 Yıldız Kız Basketbol Turnuvası İskenderun'da

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - TBF U16 Yıldız Kız Basketbol Turnuvaları İskenderun'da gerçekleştirilecek.
19-24 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak turnuvaya aralarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın bulunduğu 24 takım katılacak.
İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferit Ali Gündel, 24 takımla toplamda 350-400 kişilik bir kafileyi ağırlayacaklarını belirterek, "Milletvekilimiz Sayın Orhan Karasayar'ın desteği ile ilçemizde almış olduğumuz bu turnuva şehrimize hem ekonomik hem de sportif açıdan bir canlandırma sağlayacak. Turnuvaya hem Gençlik Spor Salonumuzda hem de belediyemize ait olan Sakarya Spor Salonunda ev sahipliği yapacağız" dedi.
(MSM-Y)

17.04.2017 13:44:11 TSI
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