17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çıkmaz, referandum sonucunu değerlendirdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:37
Çıkmaz, referandum sonucunu değerlendirdi
Çıkmaz, referandum sonucunu değerlendirdi
- GAİB Başkanı Çıkmaz:
- "Türkiye için daha çok çalışma, üretme, istihdam ve ihracat zamanı"
- "Halk önüne konulan 18 maddelik değişimin doğru olduğuna inandı ve 'evet' dedi"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Türkiye'nin güven ve istikrarın devamı için sandıkta 'evet' dediğini söyledi.
Çıkmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişim için 'evet' kararı aldığını ve bu değişimle gelecek yılların Türkiye'sinin daha güçlü olacağını belirtti. Halkın sandığa giderek güve ve istikrara oy verdiğini vurgulayan Çıkmaz, "Geçmişte birçok sıkıntıyı göğüsleyen milletimiz artık sıkıntılı dönemleri hatırlamak istemiyor. Halk bu nedenle önüne konulan 18 maddelik değişimin doğru olduğuna inandı ve 'evet' dedi. Türkiye'nin kabuğunu kırabilmesi için değişime gitmesi gerekiyordu. O da 16 Nisan'da gerçekleştirildi. Çıkan sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiren herkesi tebrik ediyorum. Sandıkta 'evet' ya da 'hayır' diyen vatandaşlarımızın bugünden itibaren güçlü Türkiye için mücadele edeceğine inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çift başlılığın ortadan kalkacağına dikkati çeken Çıkmaz, bununla birlikte bürokratik engellerin de son bulacağını kaydetti. Bunun da ülkede kararların daha hızlı alınmasına yol açacağını belirten Çıkmaz, "Mevlana'nın dediği gibi 'Dün dünde kaldı, artık yeni şeyler söylemek lazım' Referandum da dünde kaldı artık yenilenmek ve kalkınmak için yeni projelere imza atmak lazım. Ülkemizin büyük hedefleri var, bu hedeflere odaklanmamız gerekiyor. Bunun için de toplumun her kesimine büyük görevler düşüyor" şeklinde konuştu. 2017'nin ilk çeyreğinin referandum çalışmalarıyla geride kaldığını anlatan Çıkmaz, "Gündem referandum olmasına rağmen ihracatımız artışa geçti. Önümüzdeki süreçte bu artışın daha da fazla olacağına inanıyorum. Geçen seneye göre iyi yerdeyiz. 2017 yılı Türkiye için her anlamda iyileşme ve atılım yılı olacak. Bu da 2023 hedeflerimize daha kolay ulaşacağımız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
Referandum sonuçlarının ardından ilk olumlu sonucun döviz cephesinden geldiğini anımsatan Çıkmaz, sandıktan 'evet' çıkmasının ardından doların 3.63'e, Euro'nun da 3.86'ya düştüğünü belirterek, "Bu sonuçlar iş dünyamız adına umut vericidir. Dövizin dengeli olması iş dünyasının çalışmalarını kolaylaştıracaktır. Gelecekten umutluyuz, bu umudumuz daha artacaktır" diye konuştu.
(KU-SD-Y)

17.04.2017 13:45:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep enerjisini güneşten alacak
YEREL

GAZİANTEP ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK
Herkes İçin Spor Günleri Renkli Anlara Sahne Oldu
YEREL

HERKES İÇİN SPOR GÜNLERİ RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU
Şehitkamil'de toplu iş sözleşmesi heyecanı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HEYECANI
Büyükşehir enerjisini güneşten alacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK
GTO Başkanı Hıdıroğlu referandumu değerlendirdi
YEREL

GTO BAŞKANI HIDIROĞLU REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE FETÖ/PDY OPERASYONU

Sanatçı Murat Danacı'dan Çevre ve Toplum duyarlılığı konferansı
YEREL

SANATÇI MURAT DANACI'DAN ÇEVRE VE TOPLUM DUYARLILIĞI KONFERANSI
Altunkaya'dan referandum kutlaması
YEREL

ALTUNKAYA'DAN REFERANDUM KUTLAMASI
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN

GAHİB Başkanı Kaplan'dan referandumu değerlendirdi
YEREL

GAHİB BAŞKANI KAPLAN'DAN REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ
Konukoğlu, referandum sonuçlarını değerlendirdi
YEREL

KONUKOĞLU, REFERANDUM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ
Anka hekim kadrosu güçlenmeye devam ediyor
YEREL

ANKA HEKİM KADROSU GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN

Araban'da evet sevinci
YEREL

ARABAN'DA EVET SEVİNCİ
Gaziantep tüm ilçeleri ile 'evet' dedi
YEREL

GAZİANTEP TÜM İLÇELERİ İLE 'EVET' DEDİ
Başbakan Yardımcısı Şimşek:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK:
Karşılaştırmalı analiz: Gaziantep
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: GAZİANTEP
Gaziantep'te oy torbaları adliyeye getiriliyor
YEREL

GAZİANTEP'TE OY TORBALARI ADLİYEYE GETİRİLİYOR
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Gaziantep'te sağanak
YEREL

GAZİANTEP'TE SAĞANAK
Şehit Uzman Çavuş Düver son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ DÜVER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Milletvekili Tayyar oyunu sandığa atmak için muhtardan yardım istedi
YEREL

MİLLETVEKİLİ TAYYAR OYUNU SANDIĞA ATMAK İÇİN MUHTARDAN YARDIM İSTEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Göz rengini değiştirmek mümkün mü?
SAĞLIK

BU BESİNLER GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Resmen evrim geçirdiler...