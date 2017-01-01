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Uysal'dan referandum değerlendirmesi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:39
Uysal'dan referandum değerlendirmesi
Uysal'dan referandum değerlendirmesi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, referandumda Antalya'da yüzde 59, Muratpaşa'da ise yüzde 70 'hayır' oyu çıktığı belirtti.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dün gerçekleştirilen referandum sonucunu değerlendirdi. Referandum sonucunun ülkeye, Antalya'ya ve ülke geleceği için hayırlı olmasını dileyen Uysal, Antalya ve Muratpaşa'da halk oylamasına katılımın çok yüksek oranda gerçekleştiğini ifade etti. Başkan Uysal, "Sandığa ilişkin umut hep tazeliğini koruması demokrasimiz adına oldukça önemli bir kazanımdır. Oyunun rengi ne olursa olsun bütün komşularımızı kutluyorum. Referandumun sonucunda Antalya genelinde yüzde 59, Muratpaşa'mızda yüzde 70 oranında 'hayır' oyu kullanılmıştır. Bu tablo demokrasi duyarlılığı yüksek bir kent olduğumuz gerçeğini bir kez daha ortaya koymuş, turizmin başkenti Antalya'mıza yakışmıştır" dedi.
Bütün toplum ve siyaset önderlerinin yapıcı, barışçı, toparlayıcı davranışlar sergilemesi ve bu doğrultuda mesajlar vermesi gerektiğini belirten Uysal, "Ülkemizin geleceği için son derece hayatidir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, kimseyi ötekileştirmeden tüm komşularımızla kucaklaştığımız, toplumun çıkarlarını birey çıkarları üstünde tuttuğumuz ve her şeyden daha önemlisi sevginin ve saygının dilini hakim kıldığımız Muratpaşa'mızın bu özellikleriyle ülkemize, toplum ve siyaset önderlerine örnek teşkil etmesini diliyorum. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur" sözünden her zaman olduğu gibi, hiç bir zaman sapmadan, tüm komşularımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

17.04.2017 13:47:32 TSI
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