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Karakelle: "Ülkemize düşmanlık yapan mihraklara milletimiz gereken cevabı vermiştir"



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, referandum sonucuyla Türkiye düşmanı mihraklara gereken cevabın verildiğini belirtti.

Milletvekili Karakelle, "16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği halk oylamasının sonuçları Erzincan'ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Bir demokrasi şenliği içerisinde geçen bu halk oylaması, büyük bir katılım ile gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle kararı ne olursa olsun sandığa giden hemşehrilerime ve Yüce Milletime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Karakelle açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu halk oylamasında Başbakanımız Binali Yıldırım'ın deyimi ile kaybeden yoktur. Milletimiz kazanmıştır. Milletimiz değişime evet diyerek önemli bir adım atmış , demokrasi tarihimizde yeni bir sahife açmıştır. Bu referandum sürecinde özellikle halk oylaması sonuçlarıyla terör odaklarına, yanlı batıya , ülkemize düşmanlık yapan dış mihraklara , Milletimiz sandıkta gereken cevabını vermiştir. Ülkemizin önü açıktır. Artık gereksiz tartışmalar geride kalmıştır. Şimdi birlik olmak , beraber olmak , Türkiye olmak zamanıdır. Çok çalışmak , muasır medeniyet yolunda hızla yol almak , milletimizin refah düzeyini yükseltmek, devletimizi çok daha güçlü kılmak zamanıdır. Bu tarihi süreç içerisinde Erzincan olarak halk oylamasında büyük bir teveccühle evet diyen hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Her alanda gerek ilimiz ve gerekse ülkemiz için büyük adımlar atılıp büyük projeler hayata geçerken hemşehrilerimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine evet diyerek destek olması istisna yerini koruyacaktır.

Referandum çalışmalarında büyük bir özveri ile demokratik olgunluk içerisinde çalışmalar gerçekleştiren Parti Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizi aydınlık ufuklara , mutlu yarınlara taşıyacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliğine büyük katkıları nedeni ile aziz hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum."

(FG-AA-Y)



17.04.2017 13:48:56 TSI

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