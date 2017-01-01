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Voleybol turnuvasının finalistleri belli oldu



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen Fakülte/Yüksekokullar arası spor müsabakaları voleybol finalistleri belli oldu.

13 Şubat'ta 18 fakülte ve yüksekokulun katılımıyla start alan turnuvanın bayanlar grubunda Diyarbakır Meslek Yüksekokulu birinci olurken ikinciliği Tıp Fakültesi, üçüncülüğü ise Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi aldı. Erkekler grubunda ise çekişmeli geçen maçlar sonucunda Tıp Fakültesi şampiyonluğu ilan etti. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ikinci, Veteriner Fakültesi de üçüncü oldu. Turnuvaya, öğrencilerin yanı sıra okul idarecilerinin de yoğun ilgi gösterdikleri görüldü.

(İHA-MP-Y)



17.04.2017 13:49:54 TSI

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