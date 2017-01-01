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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Gördes ve Gölmarmara'da göletler temizlendi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:53
Gördes ve Gölmarmara'da göletler temizlendi
Gördes ve Gölmarmara'da göletler temizlendi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'in Malkoca, Boyalı, Yeniköy, Kalemoğlu, Karakozan mahalleleri ve Gölmarmara'nın Ayanlar Mahallesinde hayvan içme suyu göleti temizleme çalışması yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde üreticiye destek sağlayacak çalışmalara devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetle Daire Başkanlığı tarafından Gördes'in Gördes'in Malkoca, Boyalı, Yeniköy, Kalemoğlu ve Karakozan Mahalleleri ile Gölmarmara'nın Ayanlar Mahallesinde hayvan içme suyu göleti temizleme çalışması yapıldı. Hayvanların temiz ve sağlıklı su içmeleri amacıyla çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, temizlik çalışmalarının 17 ilçe genelinde devam ettiğini vurgulayarak, "Hayvanlar temiz ve sağlıklı su içebilsinler diye çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Büyükşehir Gördes'te muhtarlarla buluştu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri Gördes'te mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Karayağcı, Dargıl, Beğenler, Deliçoban, Nakıpağa, Adnan Menderes ve Balıklı mahallelerine ziyaretlerde bulunan Muhtarlıklar Dairesi Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırımları anlattı. Bu kapsamda Muhtarlıklar Daire Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya ile birlikte Karayağcı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gazan, Dargıl Mahalle Muhtarı Ferhan Gürer, Beğenler Mahalle Muhtarı Bilal Ercan, Deliçoban Mahalle Muhtarı Refik Öztürk, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Seyyide Cengi ve Balıklı Mahalle Muhtarı Nuri İlhan'ı ziyaret etti. Çevirmeci ve Gökkaya Gördes'te ayrıca Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı ve Nakıpağa Mahalle Muhtarı Kerim Çakır'a da ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili muhtarlara bilgiler aktaran Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin taleplerini de dinledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Gördes'e önemli hizmetler kazandırmaya devam edeceğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, gerçekleştirilen alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla mahallelerin yeniden şekillendirildiğini, bundan sonraki süreçte de bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.
(ÖND-Y)

17.04.2017 14:01:17 TSI
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