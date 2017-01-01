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TCDD'den İlaçlama Uyarısı



KAYSERİ (İHA) - TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Yerköy-Kayseri, Kayseri gar sahası ve Kayseri-Ulukışla demiryolu hattında kimyasal ilaçlama yapılacağı ve demir yolu hattının 10 metre yakınında hayvan otlatılmaması uyarısında bulunuldu.

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu uyarılarda bulunuldu, "Teşekkülümüz Ankara(YHT ve Konvansiyonel), Eskişehir(YHT ve Konvansiyonel),

Konya(YHT), Niğde, Kayseri, Zonguldak, Karabük, Kırıkkale, Çankırı, Bilecik(YHT), Sakarya(YHT) Demiryolu hattına ilaçlama özel treniyle ve uzman personeller gözetiminde balast temizliğini korumak çeken ve çekilen demiryolu araçlarına menfi yönde etki eden ve kendiliğinden yetişen otlara karşı kimyasal ot ilaçlaması yapılacaktır. Kimyasal ot ilaçlamasında kullanılacak süspansiyon çevredeki insan ve hayvan sağlığı açısından zararlı olmaması için kuruluşumuzca alınması gereken tüm tedbirler alınmasına rağmen, ilaçlamayı müteakip demiryolu hattının 10 metre yakınında bir hafta süre ile hayvan otlatılmaması ve ot haşatı yapılmaması gerekmektedir"

İlaçlamanın 3 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

(AÖ-Y)



17.04.2017 14:01:28 TSI

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