17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engelli sporcudan büyük başarı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:55
Engelli sporcudan büyük başarı
Engelli sporcudan büyük başarı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Ordu'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Göktan Işın Türkiye şampiyonu oldu.
Ordu'da düzenlenen şampiyonaya 81 il genelinden bölge şampiyonasında derece elde eden 74 spor kulübü katıldı. Bu şampiyonada Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nü temsilen Göktan Işın yer aldı. 2001 doğumlu olan özel sporcu, girdiği yarışmalardan 100 metre kurbağa müsabakası 16 yaş grubunda, Türkiye 2'incisi, açık yaşta Türkiye 3'üncüsü, 200 metre ferdi karışık müsabakasında yaş grubunda Türkiye Şampiyonluğu, açık yaşta Türkiye 2'inciliği elde etti.
(AS-MET-Y)

17.04.2017 14:04:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Eko Şovdan vatandaşlara muhteşem konser
YEREL

EKO ŞOVDAN VATANDAŞLARA MUHTEŞEM KONSER
Eskişehir'den il dışına çıkacakların aklına gelen ilk hediye 'Met Helvası'
YEREL

ESKİŞEHİR'DEN İL DIŞINA ÇIKACAKLARIN AKLINA GELEN İLK HEDİYE 'MET HELVASI'
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'dan ilk değerlendirme,
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NABİ AVCI'DAN İLK DEĞERLENDİRME,
Polisten alkışlanacak hareket
YEREL

POLİSTEN ALKIŞLANACAK HAREKET
Başkan Güler, ailesi ile birlikte sandıkta
YEREL

BAŞKAN GÜLER, AİLESİ İLE BİRLİKTE SANDIKTA
Yaşlı Merkezi'nden Botanik Park'a gezi
YEREL

YAŞLI MERKEZİ'NDEN BOTANİK PARK'A GEZİ
Başkan Kurt oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN KURT OYUNU KULLANDI
Başkan Ataç oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ OYUNU KULLANDI
7 Cücelerin 'Meraklısı' ile eşi oylarını kullandı
YEREL

7 CÜCELERİN 'MERAKLISI' İLE EŞİ OYLARINI KULLANDI
Eskişehir'de ilk oylar atıldı
YEREL

ESKİŞEHİR'DE İLK OYLAR ATILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Göz rengini değiştirmek mümkün mü?
SAĞLIK

BU BESİNLER GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Resmen evrim geçirdiler...